(Foto:Reprodução) -Enfermeira denuncia e acusa hospital por desligar oxigênio e matar pacientes em Cuiabá

De acordo com uma publicação do site de notícias FolhaMax, uma enfermeira procurou a Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (5) para denunciar que o hospital São Judas Tadeu, em Cuiabá, estaria desligando o oxigênio de pacientes internados com Covid-19. A profissional teria dito que o hospital está retirando os cilindros de oxigênio e deixando os pacientes morrerem. Ela disse ainda que tem provas que podem incriminar o hospital e irá apresentá-las às autoridades.

A enfermeira teria sido demitida por não aceitar a “estratégia da morte”. Ela disse ao site, que estava em uma delegacia para registrar o caso.

A mulher afirmou que o caso, inclusive, aconteceu com o major da Polícia Militar, Thiago Martins de Souza, que morreu na madrugada deste domingo (4).

“Vou contar para todo mundo que estão matando pacientes. Se a Polícia, se o Coren entrarem lá, vão ver que ali dentro os pacientes estão sendo tratados de forma incorreta. Eles estão sendo intubados de qualquer jeito, chega a sair sangue pelo olho e pelo nariz. É muito feio de se ver” disse a enfermeira.

“Isso ai é para superfaturar e ganhar dinheiro. Internar o paciente em sofá, paciente fica com fome. Tenho provas, tenho fotos e conversas”, concluiu.

OUTRO LADO

Por meio de nota, o Hospital São Judas Tadeu negou as acusações da ex-funcionária.

Veja a íntegra:

O Hospital São Judas Tadeu vem, nesta oportunidade, negar veementemente todas as notícias veiculadas na data de hoje, 5 de abril de 2021, que envolvem condutas supostamente promovidas em desfavor da saúde dos pacientes.

As acusações espúrias foram proferidas por uma funcionária que trabalhou 50 dias na Instituição, e foi demitida na semana passada justamente por práticas dissonantes com as exigidas pelo Hospital e, por isso, utiliza-se dessa pauta com cunho de promover retaliação e vingança.

É evidente que as afirmações são desprovidas de qualquer fundamento e principalmente provas. Diante da gravidade, o Hospital está empenhado na adoação das medidas cíveis e criminais cabíveis em face da profissional e isso será a maior resposta que poderemos dar a população.

De qualquer forma, reforçamos que o Hospital São Judas Tadeu é uma Instituição séria e respeitada, com histórico de excelência em serviços prestados à população cuiabana há mais de 35 anos.

Sempre atuamos com profissionais sérios e comprometidos com a ética e o bem estar dos pacientes e assim permaneceremos nossa caminhada.

Unidade hospitalar acusada pela enfermeira

Fonte:TV Notícias com Folha Max

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...