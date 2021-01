Prefeitura emite nota sobre ‘fake news’ de que festas e shows estão liberados em Santarém

Órgãos de segurança saem nas ruas de Santarém para fiscalizar o cumprimento do decreto estadual e decisão judicial — Foto: Divisa/Divulgação

Notícia falsa está circulando nas redes sociais. Segundo a nota, tanto quem divulga quanto quem compartilha pode ser responsabilizado criminalmente.

Nas últimas horas a notícia de que estava liberada a realização de festas e shows se espalhou nas redes sociais em Santarém, no oeste paraense. Por esse motivo, por meio de nota, a Prefeitura Municipal esclareceu que trata-se de “fake news”.

A Divisão de Vigilância Sanitária (Divisa), assim como a Procuradoria Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ressaltam que permanece em vigor a decisão judicial que proíbe a realização destes tipos de eventos e outros que causem aglomeração, como medida de enfrentamento à pandemia da covid-19.

A nota ressalta que tanto a Divisa quanto os demais órgãos de segurança municipais e estaduais continuam fiscalizando o cumprimento da decisão da Justiça e o decreto estadual, percorrendo diversos pontos da cidade.

As pessoas que divulgam ou compartilham essa notícia falsa sem checar a fonte podem até ser responsabilizados criminalmente. E quem descumprir às recomendações previstas em decreto, está sujeito a uma série de sanções que envolvem a notificação, pagamento de multas e a condução dos responsáveis até a delegacia de Polícia Civil.

Atualmente, a região do Baixo Amazonas está em “bandeira laranja” em relação à classificação do Governo do Estado, que corresponde ao risco médio de contágio da covid-19.

Em paralelo, de acordo com a Prefeitura, também tem sido realizado o trabalho em barreiras sanitárias montadas nos portos, aeroportos e rodoviária do município. Ação que conta com a parceria entre os órgãos de segurança e tem como objetivo detectar, de forma precoce, casos de pessoas infectadas pela doença e, assim, evitar que a “segunda onda” chegue a Santarém.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...