Empresa Águas de Novo Progresso, afirma que apresentará estudo para aplicação do reajuste de 32,2% na tarifa d’água

(Imagem Jornal Folha do Progresso) – Segundo a empresa responsável pelo abastecimento de água no município de Novo Progresso as tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água praticadas pela concessionária obedecem às regras previstas no Contrato de Concessão estabelecido pelo Município, e leis que estabelecem diretrizes nacionais para o saneamento básico (Lei 8.987/1995 e Lei 11.445/2007, entre outras aplicáveis).

Após o Jornal Folha do Progresso publicar o aumento de 32,2%, para 14 de julho de 2021, que a prefeitura havia tomado conhecimento através de carta da empresa protocolada na autarquia, o prefeito Gelson Dill (MDB), notificou a empresa pedindo mais prazo; 30 e prorrogado para mais 30 dias.

A notificação foi recebida pela empresa na data de 13/06/2021 e emitiu nota.

Vejam Nota da empresa em resposta a notificação da Prefeitura de Novo Progresso-PA

Comunicado Importante

A Águas de Novo Progresso ressalta que todas as tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água praticadas pela concessionária obedecem às regras previstas no Contrato de Concessão estabelecido pelo Município, e leis que estabelecem diretrizes nacionais para o saneamento básico (Lei 8.987/1995 e Lei 11.445/2007, entre outras aplicáveis).

A concessionária destaca ainda que, após solicitação do Prefeito, Gelson Dill, apresentará nos próximos dias, um estudo para aplicação do reajuste com um menor impacto aos clientes, haja vista o distinto percentual do índice de reajuste contratual. A Águas de Novo Progresso atua de forma transparente e com responsabilidade no município.

Para mais informações, a Águas de Novo Progresso destaca que mantém à disposição o atendimento 24h por meio do telefone 0800 647 6060 para ligações de telefones fixos e celulares ou via WhatsApp (66) 9 9724-2963.

