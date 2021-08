Sefa apreende maquinário e 15 mil litros de combustível sem nota fiscal, no sudeste do Pará

Fiscais precisaram perseguir o caminhão com carga sem nota fiscal. — Foto: Ascom Sefa

Abordagens foram feitas em Palestina do Pará e Conceição do Araguaia.

Durante fiscalização na entrada do município de Conceição do Araguaia, no Pará, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu duas máquinas escavadeiras e duas pás carregadeiras. As quatro máquinas têm valor total de R$ 1,860 milhão e o valor dos dois termos de apreensão e depósito foi de R$ 260,400 mil. Em Palestina do Pará um caminhão também foi apreendido com 15 mil litros de álcool combustível sem nota fiscal.

O maquinário apreendido em Conceição do Araguaia viajava com nota fiscal de origem em Minas Gerais, com remessa para uma empresa de telefonia celular em Parauapebas. A venda havia sido feita para o Maranhão. Após verificação da existência da empresa telefônica, foi constatado que o endereço do local não coincidia com o informado no cadastro. A Sefa realizou a apreensão da carga, cobrando o imposto devido e multa.

Um caminhão tanque também foi apreendido no município de Palestina do Pará, na rodovia Transamazônica, sudeste do Pará, no mesmo dia, sexta-feira (27), com 15 mil litros de álcool combustível sem nota fiscal.

Segundo a Sefa, o condutor do veículo tentou burlar a fiscalização, passando pelo posto fiscal com os eixos do caminhão levantados, simulando estar sem carga. O caminhão não parou após sinalização dos fiscais e foi preciso perseguir o veículo com a viatura da fiscalização. Segundo o motorista do veículo a carga vinha de Marabá e tinha como destino o estado do Tocantins. O valor da mercadoria é de R$ 76,300 mil e foi lavrado TAD no valor de R$ 67, 159 mil.

Por G1 PA — Belém

