Multishow fará programa especial sobre o Festival Psica em Belém do Pará

Foto: Reprodução | Registro do festival nos dias 13, 14 e 15 de dezembro será exibido no próximo dia 22 no canal da Globo e no dia 30 no BIS. Uma versão de 90 minutos ficará disponível no Globoplay.

O Multishow fará um programa especial de 52 minutos do Festival Psica 2024 em Belém do Pará este ano.

O registro será exibido no dia 22 de dezembro, às 13h30, no canal Multishow, e uma versão de 90 minutos ficará disponível no Globoplay. Também haverá uma exibição no dia 30 de dezembro, às 23h, no canal BIS.

O programa vai mostrar os melhores momentos do maior festival festival artístico e cultural do Norte, que ocorrerá nos dia próximo 13, na Cidade Velha – centro histórico de Belém, e nos dias 14 e 15 no Estádio Mangueirão.

Reunindo mais de 50 atrações, nacionais e internacionais, o Festival Psica celebra a potência da cultura negra e periférica da Pan-Amazônia.

Diretor do Festival, Jeft Dias disse que “a gravação do programa é uma ótima oportunidade para mostrar o trabalho que o público do Psica já conhece”.

“A gente já mostrou que esse trabalho é diferente de tudo o Brasil já viu e agora vamos conseguir mostrar que aqui no nosso território, no Pará, a gente tem eventos de qualidade e, daqui pra frente, a meta é que no ano que vem o Festival seja transmitido ao vivo para todo o mundo”, afirmou.

Batizada de Psica Dourado, a edição deste ano reúne no line-up a vencedora do Grammy Latino Liniker; a cantora paraense Fafá de Belém; rainha da tecnocúmbia, a peruana Rossy War; a estrela da sofrência João Gomes; o fenômeno Baianasystem; feats inéditos, como Cátia de França + Amelinha, e muito mais.

Também estão confirmadas as apresentações da diva pop Pabllo Vittar; da rapper Duquesa, indicada ao prêmio internacional BET Awards; a icônica batalha dos Bois de Parintins que irão se encontrar com o Boi da Pavulagem; a banda Os Brothers, ; e as aparelhagens Superpop Live, Carabao e J SOM.

Com mais de uma década de existência, o festival já trouxe para Belém shows inesquecíveis de grandes nomes como Elza Soares, Alcione, Chico César, Daniela Mercury, Urias, Liniker, Luedji Luna, Karol Conká, Marina Sena, além de performances exclusivas de Gaby Amarantos, Viviane Batidão e Madame Saatan.

Os ingressos para o festival possuem desconto de 15% para clientes do Cartão Nubank e podem ser adquiridos de forma individual, por dia, ou por meio do “Passaporte”, que garante a ida aos dois dias pagos, no Mangueirão. As vendas são pelo site.

Na sexta-feira, a programação é gratuita em cinco palcos a céu aberto no bairro da Cidade Velha. Em seguida, o festival ocupa o Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, para dois dias de festa.

