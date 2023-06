Empresário é morto a tiros dentro de carro em Castanhal, no Pará

Empresário de Castanhal é morto a tiros dentro de veículo — (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Carro caiu em uma vala e a vítima foi socorrida ainda com vida, mas veio a óbito em UPA da cidade.

O empresário Pedro Henrique Dantas Duarte foi alvejado por disparos de arma de fogo na manhã desta quarta-feira (14), dentro do próprio carro, em Castanhal, no nordeste do Pará. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da cidade. O autor do crime segue foragido.

De acordo com informações preliminares, o empresário foi alvejado dentro do veículo, perdeu o controle do carro e acabou caindo em uma vala próximo à Rua Honório Bandeira, no bairro Milagre.

O empresário chegou a ser resgatado com vida, mas morreu em uma Unidade de Pronto Atendimento do município.

Testemunhas informaram que um homem saiu do carro e recebeu ajuda de um motociclista que passava pelo local. Ele seria uma segunda pessoa que estaria no carro. Já uma segunda versão aponta para um assalto. Imagens de câmeras de segurança devem ser analisadas.

Fonte: Por g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2023/18:56:10

