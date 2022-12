Empresário é morto na calçada de sua loja após ser roubado no Pará

Um empresário, identificado como Washington Oliveira, foi morto na calçada da loja dele, na tarde de sábado (3), no Centro Comercial do município de Moju, nordeste paraense.

De acordo com informações policiais, era por volta de 17h50, quando um criminoso invadiu o estabelecimento para assaltar. Na fuga, o bandido baleou a vítima na cabeça e roubou alguns pertences, além de produtos da loja. A ação criminosa foi registrada por de câmera de segurança. Até o momento, ninguém foi identificado nem preso. As informações são do site Moju News.

Washington foi socorrido para a Unidade Mista de Saúde de Moju e, logo depois, foi transferido para o Hospital Regional de Santa Rosa, em Abaetetuba, mas não resistiu e morreu. O empresário era proprietário de três lojas de celulares, em Moju, Abaetetuba e Tailândia. Em setembro deste ano, criminosos já tinham assaltado a mesma loja onde a vítima foi morta. Na época, 15 celulares foram levados.

Na ação de sábado, os equipamentos de segurança registraram o momento em que o assassino sai com uma sacola de produtos que seriam do assalto. Em seguida, aparece a vítima. Aparentemente, o empresário tenta impedir a fuga do criminoso, quando é alvejado.

Washington tenta correr, mas acaba caindo ali mesmo, na calçada da loja. O bandido foge em uma motocicleta. Várias pessoas se aproximam na tentativa de ajudar a vítima.

A Polícia Civil investiga o caso e realiza diligências, para levantar mais informações e tentar localizar o suspeito do crime. Informações que ajudem o trabalho investigativo podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, no número 181. (Com informações do O Liberal/Foto:Reprodução).

Jornal Folha do Progresso em 05/12/2022/09:13:46

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...