Homem é preso após matar desafeto a facadas em região garimpeira de Itaituba (PA)

Na quinta-feira (28), o homem identificado como Neilton Pereira da Silva, de 19 anos, foi preso suspeito de matar o desafeto conhecido pelo apelido de “Pipoca”, no garimpo Bom Jardim Penedo, região garimpeira de Itaituba sudoeste do Pará.

Segundo informações, a prisão ocorreu após um grupamento da PM ser acionada via rádio de que o suspeito estaria a caminho de Itaituba, vindo do Penedo em uma caminhonete. Os militares se deslocaram até a Rodovia Transamazônica e abordaram o veículo próximo a Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará (EETEPA).

O motorista da empresa proprietária da caminhonete em que o homem fugia, conhecido pelo apelido de “Ligeirinho”, foi questionado se um homem chamado Neilton estaria no veículo, nesse momento o próprio acusado se identificou e relatou a situação, confessando que havia matado a vítima com golpes de faca.

O acusado foi conduzido para a 19ª Seccional de Polícia para os procedimentos cabíveis.

