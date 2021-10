Empresário é retalhado a golpes de facão por adolescente de 14 anos em Marabá (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Valdir” perdeu muito sangue devido a profundidade dos golpes de facão. O chão da casa e a calçada ficaram banhados de sangue. Transtornados, conhecidos da vítima indagavam como um jovem calmo e sereno teve a coragem de se esconder dentro do próprio quarto da vítima para atacá-la. (Com informações Portal Debate Carajás)

De acordo com vizinhos, “Valdir” teria se separado da companheira, mas devido a uma televisão, houve uma confusão entre o casal, o jovem teria presenciado o “bate boca” e resolveu matar o cunhado. O menor em conflito com a lei teria se escondido no andar de cima da residência e ficou à espera para atacar o cunhado.

You May Also Like