MPF exige medidas de redução de impactos causados a indígenas pela construção de rodovias no Pará

No pedido, o MPF solicita que a decisão contra os indígenas fique suspensa até que seja realizada audiência de conciliação com o Dnit. A multa diária aplicada aos Aikewara é de R$ 1 mil em caso de nova ocupação da rodovia federal.

O MPF entrou com recurso para que em vez de punir a aldeia Sororó, Justiça obrigue o Dnit a dialogar para evitar que direitos indígenas continuem sendo violados, já que a execução das medidas é ‘obrigação do departamento’, defende o ministério público.

Comunidade indígena Suruí Aikewara foi afetada pela construção das BRs 230 e 153, diz MPF. De acordo com o órgão, execução de medidas é obrigação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

MPF pede que Dnit dialogue com as comunidades para evitar que direitos indígenas continuem sendo violados. — Foto: Itair Suruí

