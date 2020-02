Enem 2020: como é possível estudar após o carnaval?

Confira como voltar à rotina de estudos

O estudante que quer se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) precisa de uma boa organização e um planejamento adequado de estudos. E, se você estava curtindo o carnaval e agora quer recuperar o tempo perdido nos estudos não se preocupe. É possível recomeçar a estudar para o Enem 2020.

A prova do Enem está marcado para acontecer entre outubro e novembro de 2020, mas, quanto antes colocar os assuntos em dia através da leitura, escrita e resolução de exercícios, mais você estará preparado para o exame. Listamos algumas dicas de estudos que vão te ajudar.

Enem 2020, como organizar os estudos?

Um curso pré-vestibular Enem online seria uma boa opção para os estudantes que querem organizar seu próprio tempo de estudos em casa e ainda pagar pouco, já que um cursinho presencial acaba saindo mais caro.

É necessário fazer um cronograma de estudos para deixar sua rotina organizada durante a semana. Porém, é necessário incluir todas as suas tarefas diárias, inclusive as que são feitas em horários opostos ao do estudo para que você possa contar com imprevistos e planejar o que vai fazer cada dia.

Afinal, tirar uma boa nota no Enem 2020 pode ser fundamental para o acesso a programas do governo como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) que, inclusive, acabou de divulgar o resultado da seleção para o primeiro semestre de 2020.

