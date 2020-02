Câmara inicia processo para reforma e ampliação de prédio em Novo Progresso

Projeto prevê construção de uma sala , ampliação do Plenário e Pintura externa do imóvel .(Foto:Reprodução)

Licitação para contratação de projeto arquitetônico está em andamento e aguarda homologação.

A Câmara de Novo Progresso está com um processo licitatório em andamento para reformas do prédio, que fica no Alto da Avenida Orival Prazeres no bairro Escremim.

O objeto é o serviço de ampliação do projeto existente e de acompanhamento da obra de reforma do local. O esboço do projeto arquitetônico demonstra o interesse em se construir UMA NOVA SALA na Câmara, além de promover mudanças de ambientes já existentes. O processo licitatório ainda não foi homologado.

Em Janeiro deste ano houve uma tentativa sem sucesso – veja;

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PLENÁRIO, PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO E CONSTRUÇÃO DE UMA SALA COM BANHEIRO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO/PÁ. – Tipo: melhor proposta. Data da abertura 07/02/2020 as 09h00min. Os certames serão realizados no prédio da Câmara Municipal sito a BR 163 KM **** Bairro Scremin – Novo Progresso /Pá. Atendimento ao público das 08: 00 as 12h00min. JAQUELINE WACHEKOWSKI Pregoeira Publicado por: Claudio Boeing Código Identificador: ****

O valor total máximo para contratação é de R$ 124.800 (cento e vinte e quatro mil e oitocentos reais) entretanto, as empresas que se apresentaram para o certame podem oferecer valores menores ao previsto.

Conforme a Câmara de Novo Progresso, entretanto, ainda não houve a homologação , uma vez que está em fase de processo licitatorio.

leia Edital

Tomada de Preço n° 001/2020

Identificador desta licitação: DM-N-B9D2E574

Orgão: Diário Municipal dos Municípios (PA)

Data de abertura: 06/03/2020 00:00

ESTADO DO PARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO CÂMARA MUNICIPAL AVISO DE LICITAÇÃO COMISSÃO DE LICITAÇÃO REAVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOTM 001/2020 CMNP PROCESSO: 1001001/2020 TP A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO/PA, por meio de sua Pregoeira, torna publico o reaviso de licitação da Tomada de Preço n° 001/2020 aos interessados. Portanto com base na Lei Federal 8.666/93 Lei 8.883/94 e a Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores e demais legislações aplicáveis à espécie, fará realizar no dia 06/03/2020 as 09h30min a licitação na modalidade Tomada de Preço, tipo: Melhor Preço. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E AMPLIAÇÃODO PLENÁRIO, PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO E CONSTRUÇÃO DE UMA SALA tipo PROGRESSO/PÁ. Os certames serão realizados no prédio da Câmara Municipal sito a BR 163 KM 1084 Bairro Scremin – Novo Progresso / Pá. Atendimento ao público das 08:00 as 12h00min. JAQUELINE WACHEKOWSKI Pregoeira Publicado por: Cláudio Boeing Código Identificador:B9D2E574

