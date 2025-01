Enfermeira é presa após hospital encontrar bebês fraturados

Foto: Reprodução | Na Virgínia, Estados Unidos, uma enfermeira de 26 anos foi acusada, na última quinta-feira (2), de praticar abuso infantil no hospital em que trabalhava. Erin Elizabeth Ann Strotman está presa sem direito a fiança.

Três recém-nascidos foram encontrados com fraturas que, de acordo com as autoridades locais, são inexplicáveis. Os casos teriam ocorrido em novembro de 2024, mas só agora vieram à tona. Não há detalhes de como os abusos e lesões teriam ocorrido.

A unidade de saúde onde tudo aconteceu, Henrico Doctors’ Hospital, disse que quando soube dos machucados procurou as famílias envolvidas e forneceu à polícia todo o material necessário para as investigações. O hospital reforçou a segurança no local, aumentando a vigilância na maternidade.

Apesar de detida, Erin continua com sua licença de enfermeira ativa. Shannon Taylor, promotora do condado de Henrico, explicou que, embora três bebês tenham sido encontrados com fraturas recentemente, Strotman foi acusada apenas em relação a lesões de uma única vítima.

Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/01/2025/08:44:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...