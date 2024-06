Erika Hilton pede indenização de R$ 5 milhões de Nikolas Ferreira por ofensa transfóbica; ele teria falado “Pelo menos ela é ela“

Foto: Reprodução)- A parlamentar processa o deputado por um episódio ocorrido na semana passada, quando, durante uma sessão na Câmara dos Deputados, Erika discutia com Júlia Zanatta longe do microfone, chamando ela de “ridícula, feia e ultrapassada”. Nikolas, que estava próximo, rebateu dizendo “pelo menos ela é ela”.

A deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) acionou o Ministério Público Federal (MPF) e processou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pelo crime de transfobia, pedindo uma indenização de R$ 5 milhões por danos morais coletivos.

A parlamentar processa o deputado mineiro pelo episódio da última semana, quando, durante uma sessão na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, Nikolas defendeu a colega Júlia Zanatta (PL-SC) de ataques de Erika Hilton.

A psolista discutia com a bolsonarista longe do microfone, chamando ela de “ridícula, feia e ultrapassada”. Nikolas, que estava próximo de Hilton, rebateu dizendo “pelo menos ela é ela”. Cabe lembrar que Erika Hilton é uma mulher trans. A informação do processo foi revelada pela coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, nesta quarta-feira (12/6)

Na ocasião, os deputados discutiam o conceito de mulher. Nikolas questionava a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, sobre “o que é ser mulher”, e afirmou que há “imposição” na Câmara para se referir às mulheres trans pelos pronomes adequados. Segundo o deputado, “se tudo pode ser mulher, nada é mulher”.

Na representação contra Nikolas, Erika Hilton disse que o deputado “extrapola os limites da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar, uma vez que incentiva o ódio, o preconceito e a discriminação contra a população trans e travesti”. A parlamentar ainda afirma que, após o episódio, houve um aumento de comentários de ódio contra ela.

Nas redes sociais, Nikolas ironizou o processo e disse Erika Hilton tenta ganhar dinheiro “sem trabalhar. “R$ 5 milhões? Por uma opinião inviolável de um deputado? Por falar ”pelo menos ela é ela’? E ninguém fala dos ataques contra a Júlia? Essa turminha ama tentar ganhar um dinheiro sem trabalhar”, disse.

Fonte: Correio Braziliense e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2024/09:10:54

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...