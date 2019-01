Escola municipal é assaltada em Novo Progresso

A Escola Municipal Cecilia Meireles, localizada na rua São Luiz s/n , no bairro Jardim Santarém em Novo Progresso, após ser arrombada, teve dois computadores, um aparelho de datashow, uma impressora, uma caixa de som amplificada, roteador e equipamentos de internet furtados durante a noite de quarta-feira (12), para quinta-feira (13).

De acordo com informação da policia, os suspeitos desligaram o alarme da escola, que é monitorada pela empresa ‘INVIOLÁVEL” e furtaram os pertences daquela unidade escolar.

A Policia acredita que os assaltantes já conhecem a escola, pois sabiam como desligar os alarmes. Eles também desligaram todas as luzes, pois fizeram tudo às escuras”, informou.

O Jornal Folha do progresso tentou contato com representantes da empresa de segurança que mantém contrato com a escola, para saber se a guarda vai arcar com todos os prejuízos e materiais furtados da escola. Até o fechamento da edição não obtivemos sucesso na ligação.

Toda a situação foi relatada no Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia de Policia Civil de Novo Progresso.

