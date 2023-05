Escola particular surpreende pais com fechamento e demite professores por mensagem

(Foto:REprodução) – Escola particular de Belém surpreende pais com fechamento e demite professores por mensagem

Segundo relatos, as aulas foram suspensas e o proprietário da escola anunciou o fechamento sem apresentar justificativas e sem garantir ressarcimento de mensalidades

O Colégio Exato, localizado na avenida Nazaré, em Belém, surpreendeu pais, alunos e professores com um comunicado emitido nesta quarta-feira (10), informando o encerramento imediato das atividades escolares. Desde anteontem (9), segundo relatos de pais à reportagem de O Liberal, as aulas foram suspensas e uma reunião foi marcada para a quarta, onde o proprietário da escola anunciou o fechamento sem apresentar justificativas e sem garantir ressarcimento de mensalidades e material escolar. Nesta quinta (11), um grupo de mais de 70 pais e responsáveis pretende fazer uma manifestação em frente ao colégio cobrando providências.

O Colégio Exato, localizado na avenida Nazaré, em Belém, surpreendeu pais, alunos e professores com um comunicado, na quarta-feira (10), informando o encerramento imediato das atividades escolares O Colégio Exato, localizado na avenida Nazaré, em Belém, surpreendeu pais, alunos e professores com um comunicado, na quarta-feira (10), informando o encerramento imediato das atividades escolares .

“Estamos no mês de maio, é muito difícil conseguir fazer matrícula em escola nesse período. Não deram nenhum motivo sobre o fechamento da escola, vários pais pediram para segurar até o final do semestre, porém o proprietário estava irredutível. Questionei sobre o valor da mensalidade referente ao mês de maio e a diretora não me respondeu. Temos livros pagos no valor de R$ 800, que não serviram de nada e também não querem fazer a devolução do valor”, diz a produtora de eventos Aline Maroja, mãe de um aluno da educação infantil.

A escola não deu justificativa para o encerramento abrupto, mas, na semana passada, chamou atenção dos pais um anúncio de aluguel do prédio onde o colégio está sediado na avenida Nazaré, entre as travessas Rui Barbosa e Benjamin Constant. De acordo com a mãe de aluno, a situação do colégio nos últimos meses era de piora na estrutura e baixa de funcionários, cenário mostrado no Eu Repórter em setembro do ano passado. “Fomos lesados. Muitas crianças com condições de deficiências estão em situação ainda piores, pois não têm facilidade de serem aceitas nas escolas”, completa a produtora de eventos.

A escola não deu justificativa para o encerramento abrupto, mas, na semana passada, chamou atenção dos pais um anúncio de aluguel do prédio onde o colégio está sediado na avenida Nazaré, entre as travessas Rui Barbosa e Benjamin Constant A escola não deu justificativa para o encerramento abrupto, mas, na semana passada, chamou atenção dos pais um anúncio de aluguel do prédio onde o colégio está sediado na avenida Nazaré, entre as travessas Rui Barbosa e Benjamin Constant.

No comunicado interno enviado à reportagem, assinado pelo mantenedor Lúcio Marcelo Ferreira Santos, o colégio orienta pais e responsáveis a transferirem os filhos para outras escolas, inclusive oferecendo descontos na matrícula de outra unidade da rede Exato, localizada no bairro da Sacramenta. “O Exato Sacramenta e o Perpétuo Socorro são colégios do mesmo proprietário do Exato Nazaré, então os pais não têm interesse, primeiro porque lá não serão abertas novas turmas, as crianças serão apenas inseridas nas turmas que já tem lá e haverá superlotação”, explica o advogado Marcio Araujo, pai de duas alunas do Jardim I.

“O colégio Colibri, também recomendado no comunicado, eu procurei para colocar as minhas filhas, mas a unidade não tem vaga para receber alunos. Eles informaram que a gente só receberia se fosse pra abrir uma turma, ou seja, se todos os alunos saíssem do Exato de uma série e fosse pra essa escola. Já o Colégio Premium informou que até pode receber os alunos, mas com mensalidades muito superiores, com uma diferença de R$ 1 mil. Além disso, tem gastos com uniforme, materiais novos, gastos que já desembolsamos no exato”, completa o advogado.

Professores foram demitidos por aplicativo de mensagens

Adrielle Marinho foi uma das professoras surpreendidas com uma mensagem de aplicativo, na quarta-feira (10), informando que “os professores não precisarão mais vir ao colégio. Todas as nossas atividades foram encerradas”, diz o recado na captura de tela do grupo de professores do WhatsApp. Os educadores também não foram informados do porquê da demissão em massa e fechamento de portas, apenas de que “a unidade não poderia continuar e nem pagar funcionários”. Grávida e desempregada, a professora do Jardim II reclama que seus direitos não foram garantidos e os salários estão atrasados: “Me prometeram carteira assinada e o salário mínimo, mas nada cumpriram”.

Adrielle Marinho foi uma das professoras surpreendidas com uma mensagem de aplicativo, na quarta-feira (10), informando que “os professores não precisarão mais vir ao colégio. Todas as nossas atividades foram encerradas”, diz o recado na captura de tela do grupo de professores do WhatsApp Adrielle Marinho foi uma das professoras surpreendidas com uma mensagem de aplicativo, na quarta-feira (10), informando que “os professores não precisarão mais vir ao colégio. Todas as nossas atividades foram encerradas”, diz o recado na captura de tela do grupo de professores do WhatsApp.



Grupo vai entrar com ação no MP

Marcio Araujo informou à reportagem que o grupo de mais de 70 pais de alunos irá acionar o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e a Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) ainda na manhã desta quinta (11). O grupo ainda deve fazer uma manifestação em frente à escola cobrando respostas do mantenedor. “Também vamos ingressar com uma ação judicial pedindo ressarcimento pelos danos morais e materiais sofridos, principalmente o abalo que essas crianças sofrem. E essa mudança abrupta agora no meio do ano prejudica e muito o desenvolvimento dessas crianças, especialmente aquelas com autismo e síndrome de Down”, conclui.

O que a escola tem a dizer?

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o mantenedor da escola sobre o motivo do encerramento das atividades, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 11/05/2023/06:42:52/ O Liberal

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...