Escolha da rainha do rodeio termina em troca de tiros em Castelo dos Sonhos; Assista ao vídeo

Cena lamentável, Baile escolha da Rainha do Rodeio vira em Tiroteio

O caso aconteceu na noite desta sábado, 27 de julho no distrito de Castelo dos Sonhos-PA

A troca de tiros foi dentro do salão de festa com Policiais Militares.

Tudo indica pelas imagens que um Pai não concordou com o resultado da filha que ficou em 4º lugar, começou a xingar os jurados e foi contido pela PM quando começou o tiroteio. O episódio apurado pelo Jornal Folha do Progresso indica que o pecuarista Sebastião dos Reis Francisco, após trocar tiros com a PM, acabou sendo alvejado no abdômen passou por cirurgia e esta na UTI, o estado de saúde é grave.

Prisão- A reportagem do Jornal Folha do Progresso entrou em contato com Delegado Marcelo da Polícia Civil de Castelo dos Sonhos que relatou o seguinte: Está sendo concluído o auto de prisão em flagrante dele, autuado por tentativa homicídio qualificado por motivo fútil e contra agente de segurança pública, será representado pela prisão preventiva dele no momento do protocolo do flagrante.

Teve briga e confusão para a escolha da rainha da Exposonho-2024, em Castelo dos Sonhos. O evento aconteceu no final de semana e as imagens circularam em grupos de mensagens. Até agora, nenhum boletim de ocorrência foi registrado na Polícia.

