Homem é morto a tiro pelo próprio irmão após ameaçar os pais e quebrar casa no Pará

Segundo a irmã dos envolvidos, Alrenice Santos, Erivaldo chegou na casa dos pais por volta de 17h do mesmo dia sob efeito de entorpecentes. Em seguida, iniciou as agressões verbais aos pais e também quebrou vários objetos domésticos.

(Foto: Divulgação) – Um homem suspeito de assassinar a tiro o próprio irmão é procurado pelas autoridades policiais no município de Novo Repartimento. O crime ocorreu no sábado (14) por volta de 18h, na Vila Netolândia, no Pará.

