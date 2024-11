Estado divulga plano visitação de área para restauração florestal em Altamira

(Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará) – Plano para Unidade de Recuperação Triunfo do Xingu é um avanço no processo de concessão de uma das maiores áreas de recuperação no Pará

O governo do Pará divulgou, neste domingo (10), o Plano de Visitação para a Unidade de Recuperação Triunfo do Xingu (URTX), mais um importante avanço no processo de concessão de uma das maiores áreas de recuperação ambiental do Pará. O plano, que faz parte do edital de concessão, define as datas e normas para visitas técnicas de licitantes à área para a avaliação de condições ambientais e para o desenvolvimento de um projeto voltado à restauração ecológica e à economia de baixo carbono.

Entre os dias 17 de novembro e 13 de dezembro de 2024, empresas interessadas poderão visitar a URTX, localizada em Altamira e com acesso via São Félix do Xingu. A visitação será monitorada por equipes do governo e de segurança pública, e permitirá aos licitantes realizar atividades como coletas de amostras de solo e sobrevoos com drones. Com esses dados, será possível mapear o solo e a vegetação local, identificar áreas em regeneração e avaliar o potencial de restauração ambiental, fatores essenciais para a formulação de uma proposta viável e sustentável.

“O Plano de Visitação é uma etapa fundamental para que possamos transformar a URTX em um exemplo de economia verde”, afirma o governador do Pará, Helder Barbalho. “Queremos assegurar que as empresas interessadas tenham todas as informações para desenvolver projetos que respeitem o meio ambiente, promovam o uso sustentável dos recursos naturais e beneficiem as comunidades locais”, disse o governador.

Com diretrizes que detalham rotas de acesso e orientações sobre pedágios para manutenção das vias, o Plano de Visitação pretende garantir uma logística eficiente e transparente para os licitantes, além de aumentar a confiança dos interessados no potencial do projeto. A partir desse processo, o governo espera impulsionar a recuperação de uma área marcada pelo desmatamento ilegal, integrando restauração ambiental com inclusão socioeconômica.

“A visitação à URTX representa um passo significativo para os futuros concessionários”, afirmou o secretário de Meio Ambiente do Pará, Raul Protázio Romão. “A avaliação técnica que realizarão permitirá entender as características da região e garantir que os projetos se alinhem com as melhores práticas ecológicas. Queremos um projeto que recupere a vegetação e também se torne um modelo para que o estado avance com um programa de concessões para restauração, tornando-se pioneiro na região”, afirma.

O projeto da Unidade de Recuperação é conduzido pela Semas em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), Instituto de Terras do Pará (Iterpa) e com apoio da The Nature Conservancy Brasil (TNC Brasil).

Fonte: Vitor Abdala – Repórter da Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/11/2024/09:51:29

