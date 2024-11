‘Contos de Esperança’ leva alegria e conforto a crianças no Hospital Regional de Marabá

O projeto contos de esperança axulia na recuparação das crianças internadas no HRSP. – (Foto: Ascom )

Iniciativa contribui para aliviar o estresse e a ansiedade de pacientes



Wagner Benny Silva Lourenço, 6 anos, morador de Itupiranga, está internado há cinco dias no Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, recebendo tratamento ortopédico. Ele é uma das crianças atendidas no projeto “Contos de Esperança”, que proporciona bem-estar e auxilia na recuperação dos pequenos pacientes.

“Eu caí e machuquei meu braço, precisei vir para o hospital. Mas aqui é muito bom! As histórias que contam me ajudam a sonhar com coisas boas, parece que estou em um lugar mágico, bem legal. Fico mais feliz e até me sinto melhor depois disso”, disse Wagner.

Talita Oliveira, mãe de Wagner, parabenizou o projeto e destacou a importância da ação para o bem-estar emocional do filho durante o período de internação. “É maravilhoso ver como ele se diverte e se distrai com as histórias. Ele se sente mais tranquilo e mais disposto, o projeto realmente faz a diferença na recuperação das crianças”.

A iniciativa do serviço de humanização do hospital, do governo do Pará, proporciona momentos de alegria e distração para crianças internadas. Realizada semanalmente, com a participação de voluntários, a ação inclui contação de histórias, brincadeiras e atividades lúdicas, ajudando as crianças a enfrentar o tratamento com mais leveza e otimismo.

Joelma Trindade é voluntária na unidade, e gosta do que faz. “Ver o sorriso no rosto das crianças e perceber a mudança no seu estado emocional é gratificante. A cada história contada, percebemos que ajudamos não só no processo de cura física, mas no fortalecimento emocional deles”, enfatizou.

Daiane Uzynski, analista de humanização da instituição, ressaltou os benefícios do projeto para o bem-estar das crianças. “O impacto tem sido muito positivo, pois as crianças ficam mais animadas e dispostas a colaborar com os tratamentos. A ação ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade, criando um ambiente mais tranquilo e propício para a recuperação, o que é essencial no processo de cura”, afirmou a profissional.

Referência Pediátrica

O Regional do Sudeste do Pará gerenciada pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), dispõe de 29 leitos exclusivos para crianças, divididos entre as Unidades de Terapia Intensivo (UTI,s) pediátrica e neonatal, que oferecem cuidados intensivos especializados, e a clínica pediátrica que proporciona uma ampla gama de tratamentos.

O serviço de humanização do hospital desenvolve diversos projetos voltados ao público infantil, incluindo atividades como contação de histórias, exibição de desenhos e filmes educativos, brincadeiras lúdicas, apresentações de palhaços, entre outras ações.

Perfil- Os serviços no Hospital Regional do Sudeste do Pará são 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade conta com 135 leitos, sendo 97 de internação clínica, e 38 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) – Adulto, Pediátrica e Neonatal.

Fonte: Ascom HRSP/Marabá e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/11/2024/06:41:43

