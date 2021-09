‘Estão achando que vão me brochar, que vou recuar’, diz Bolsonaro sobre Moraes

De acordo com Bolsonaro, o ministro do STF ‘não vai continuar fazendo gracinha, não vai continuar prendendo gente’

JAIR BOLSONARO E ALEXANDRE DE MORAES. FOTOS: EVARISTO SÁ/AFP E ANDRESSA ANHOLETE/AFP

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar, neste sábado 4, integrantes do Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Alexandre de Moraes, que conduz o inquérito das Fake News.

Ao discursar no Cpac (Conferência de Ação Política Conservadora, na tradução do inglês), em Brasília, o presidente disse que infelizmente, temos um ministro do Supremo que está dando um tom completamente errado. Lá, todos devem zelar pela Constituição. […] Este um está contaminando a nossa democracia”.

Em seguida, Bolsonaro afirmou que medidas precisam ser tomadas contra Moraes.

“Quando um deputado federal ou um senador está extrapolando, o que é comum? A princípio ele vai pro Conselho de Ética. E no Supremo Tribunal Federal quando um ministro está saindo também pela tangente na curva, o que acontece com ele?”, indagou.

Segundo Bolsonaro, com o povo ao lado dele, o magistrado “não vai continuar fazendo gracinha, não vai continuar prendendo gente que segundo ele [Moraes] abusou da liberdade de expressão”.

“Falar em fraude eleitoral agora virou fake news. Ou fala o que eles querem, ou instauram inquérito. Estão achando que vão me brochar, estão achando que vou recuar. Eu sei que estar do lado deles é fácil, mas não fugirei da verdade nem do compromisso que fiz com vocês”, disse ainda o presidente.

