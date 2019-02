por Notícias Ao Minuto Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O caso também foi denunciado no Conselho Tutelar. O conselheiro Augusto Valente informou que todas as medidas necessárias foram tomadas.

“Eu o peguei. A professora veio se justificando, dizendo não ter tido culpa, e que, em um momento, se virou por um instante e outra criança da sala mordeu ele. Vi três mordidas no braço direito e duas na bochecha direita. Quando virei ele de lado, vi mais hematomas no braço. Quase arrancou um pedaço dele. Meu filho estava todo inchado”, contou.

De acordo com o G1, a escola lamentou o ocorrido e alegou que o bebê foi mordido por outra criança. A mãe disse que soube do caso por meio de uma ligação de uma funcionária, que disse que “não foi grave” e “não havia marquinhas”. Ela disse que, quando chegou na creche, o filho estava chorando sem parar

A escola lamentou o ocorrido e alegou que o bebê foi mordido por outra criança (Foto:© Reprodução Arquivo pessoal) Bebê leva 14 mordidas no primeiro dia em creche particular

You May Also Like