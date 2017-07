Eu odeio Brasileiros, Revela Criador do Baleia Azul – Diário escrito na Prisão tem palavras assustadoras

Confira relato em diário , onde ele fala sobre o Brasil.

Definitivamente eu não gosto do povo brasileiro. Passo todos os meus dias pensando no por que aquele país é assim tão diferente daquilo que poderia ser…

Diversas provas foram apresentadas durante sessão do ultimo depoimento de Philipp a policia Russa, entre elas um caderneta de anotações , como um diário apreendido na prisão , onde o jovem diz odiar Brasileiros , interrogado se tem ligação com o Brasil, o jovem diz que ja teria vindo ao país, possivelmente com passaporte falso segundo destaca o consulado Russo.

O pior do Brasil é o povo brasileiro.

O povo não merece o país em que vive e que recebeu de mãos beijadas.

Sim, o povo brasileiro é mau e vai te mostrar isso na primeira oportunidade que tiver de te passar a perna, de matar um turista, de trair um amigo, a esposa, o parceiro de negócios o aliado político, o irmão. Não tem pudor, vergonha, honra, medo, arrependimento. Eles não aceitamos crítica, também não tem autocrítica, e para eles justo é aquilo que os faz bem, que fazem ter vantagem em tudo. ..Veja mais declarações terríveis, continue lendo abaixo..

É duro, mas eu não gosto do povo brasileiro, não simpatizo com a ideia que um povo viva com aquele pornofunk, pornoaxé, pornoforró, as novelas, as religiosidade bitolada, a sujeira, as estradas esburacadas, os aeroportos obsoletos, os mortos nos corredores dos hospitais, de cheiro de xixi nos centros das cidades, transporte público inexistente, os bancos e seus juros criminosos, os pobres e seu coitadismo , os ricos e sua ostentação provinciana, as putas de luxo que trabalham em programas de TV, os jogadores de futebol assassinos, os cantores traficantes, os bispos e suas isenções fiscais, os parlamentares mais caros do mundo, os políticos e suas falácias, os partidos e suas quadrilhas, o feminismo criminoso, as marias chuteiras, os caçadores de holofotes

Tudo isso ´me repugna , acreditar que um povo tenha orgulho de ser Brasileiro, mas vive com toda essa sujeira, como se fosse cultura, Alguém precisa fazer algo em relação a essa gente. finaliza o texto referente ao Brasil , descrito no diário de Phillip

Texto extraido traduzido do site Russo , Руссие базильцы

