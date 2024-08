Ex-affair de Neymar relata ter sido agredida. Saiba como!

A modelo explicou que tudo começou com um convite | Foto: Reprodução

Aviolência contra a mulher não se restringe apenas à agressão física. Atos de intimidação, humilhação, bater na mesa, levantar a voz, obrigar a algo ou violar, também são caracterizados como violência, de acordo com a Lei Maria da Penha.

Esta lei conceitua violência contra a mulher como qualquer conduta – ação ou omissão – de discriminação, agressão ou coerção, motivada pelo simples fato de a vítima ser mulher.

Durante uma entrevista ao jornalista Felipeh Campos, Tainá Maia, ex-affair de Neymar, chocou os internautas ao revelar que foi agredida pelo DJ Gabriel do Borel aos 19 anos. “Um merda,” disse ela sobre o artista.

A modelo explicou que tudo começou com um convite. “A gente se conhecia e ele me chamou para ir a uma festa. Ele disse que era uma festa, uma resenha. Eu era muito nova,” detalhou Tainá, revelando que o convite era uma mentira. Ao chegar ao local, não havia nenhum evento, apenas o DJ lhe aguardava.

D “Eu não queria ficar com ele. Teve um momento em que eu não aguentava mais ele insistindo, e pedi para ir embora,” explicou.

Ela continuou contando: “Assim que ele me levou até a porta, ele bateu a porta na minha cara. Ele não me agrediu fisicamente, mas é uma pessoa extremamente agressiva e muito tóxica.”

Na entrevista, Tainá Maia revelou que Gabriel voltou a procurá-la recentemente, anos após o abuso, como se nada tivesse acontecido. Segundo ela, ele a convidou para viajar a Miami, nos Estados Unidos, para uma festa de uma amiga, e depois estender a viagem para Dubai, nos Emirados Árabes.

No entanto, Tainá afirmou que não quis mais contato com o DJ após o episódio. “Eu sempre me afastei dele, sempre fiquei longe, porque é uma pessoa que realmente me assusta,” ressaltou.

