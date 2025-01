Paraenses se destacam em plataformas de conteúdo adulto e faturam mais de R$ 100 mil

Foto: Reprodução | Criadores como Jean Mendes, Yuri Martins e Vinicius Castro relatam histórias de sucesso, desafios e faturamentos que chegam a mais de R$ 12 mil por mês, transformando a exposição em oportunidades de renda e independência financeira

Nos últimos anos, as plataformas de conteúdo adulto têm registrado um crescimento expressivo em acessos e no número de criadores. Em 2024, a plataforma Privacy apresentou um aumento de 7% em seu portfólio, alcançando a marca de 370 influenciadores e registrando faturamentos históricos, consolidando-se como a maior rede social de monetização de conteúdo adulto na América Latina.

Além dessa plataforma, criadores de conteúdos adultos têm investido no X, antigo Twitter, por meio de perfis +18. Os paraenses se destacam nesse segmento e chegam a faturar mais de R$ 100 mil por ano. É o caso do casal Jean e Diego Mendes, que estão juntos há mais de dois anos e há um ano produzem conteúdos adultos.

Em depoimento ao O Liberal, Jean Mendes explicou a decisão de entrar nesse mercado: “Começamos a produzir conteúdos adultos para pagar a mensalidade das nossas faculdades, além de outras contas. Conversamos e decidimos juntos iniciar esse tipo de produção. Realizamos outros trabalhos, mas não somos garotos de programa”, afirmou. Em janeiro, o casal alcançou um faturamento mensal de R$ 12.675,86.

Outro destaque é o influenciador Yuri Martins, que entrou recentemente no ramo, há cerca de um mês. “Já fazia algum tempo que eu pensava em abrir um perfil de conteúdo exclusivo e mais íntimo. Sempre fui uma pessoa desprendida em relação ao corpo e à nudez, e isso era algo que muitos dos meus seguidores já pediam bastante”, contou. Em seu primeiro dia, ele faturou R$ 8.000 e, em menos de um mês, ultrapassou R$ 15.000. Além de criador de conteúdo adulto, Yuri também atua como influenciador, filmmaker mobile e assessor político.

O tiktoker Vinicius Castro iniciou sua trajetória em 2021, durante a pandemia, como uma forma rápida de obter renda enquanto enfrentava desmotivação e a suspensão dos estudos. “Meu faturamento mensal varia, dependendo da quantidade de assinantes que eu tenho no mês, mas é por volta de 3 a 4 mil por mês que eu consigo faturar, às vezes mais, às vezes menos, mas geralmente fica nessa faixa”, disse.

Ele também comentou sobre os desafios da exposição pública: “É um trabalho assim que vem um dinheiro rápido, mas também não é fácil a exposição, né, o pessoal tem que estar aberta a críticas e tudo mais, então, mas é isso, com o tempo eu fui me acostumando e hoje em dia eu já tenho a minha cabeça mais aberta pra isso, consigo lidar de uma forma melhor.

”Entre os paraenses mais conhecidos nas plataformas adultas está o ator pornô Jair Alves, que já teve um dos vídeos mais acessados no site X Vídeos. Sobre sua vida pessoal, afirmou: “A relação com a família é super de boa, me sustento e ajudo eles”, comentou.

Outro nome que investe nas plataformas adultas é o treinador de futebol e ex-BBB Hadon Nery, mais conhecido como HadBalla. Ele possui uma conta em uma plataforma adulta, onde a assinatura de seu perfil custa R$ 100. Em uma entrevista, o paraense declarou: “Ganhei o prêmio do BBB em 5 meses produzindo conteúdo adulto”.

