Treta! Gaby e Joelma rebatem fala de Manu sobre o Pará

As paraenses rebateram a fala da alagoana sobre o Pará | Foto: Reprodução Youtube

Publicação de Manu Bahtidão sobre o Pará rendeu respostas afrontosas das cantoras Gaby Amarantos e Joelma.

Todos já perceberam que o Pará tem conquistado cada vez mais evidência nos últimos meses. Para alguns, porém, os motivos que o levaram a esse reconhecimento parece ainda levantar discordância entre algumas pessoas, sejam elas famosas ou não.

Nesta quinta-feira (28), por exemplo, a cantora Manu Bahtidão publicou um comentário em seu perfil no Instagram em que dizia de forma irônica: “o Pará está na moda, do nada, agora [sic]”.

A publicação de Manuh sobre o Pará foi deletada, mas durou tempo o suficiente para ser rebatida pelas cantoras Gaby Amarantos e Joelma.

“O Pará está na moda SIM e isso se dá por conta do trabalho de nós artistas nascidos e criados nessa terra que divulgamos e amamos nossa cultura a séculos”, disse Gaby, vencedora do Grammy Latino de 2023 e conhecida por enaltecer os artistas paraenses, a exemplo de Joelma, Fafá de Belém, Dona Onete, Zaynara e Viviane Batidão.

O Pará está na moda SIM e isso se dá por conta do trabalho de nós artistas nascidos e criados nessa terra que divulgamos e amamos nossa cultura a séculos. Tão bom colher os frutos com mulheres como Joelma, Fafá, Dona Onete e ver novas estrelas como Zay e Vivi surgindo!

É OURO✨ — Gaby Amarantos (@GabyAmarantos) November 28, 2024

Joelma, por sua vez, respondeu a colega que a construção do reconhecimento do Pará para o mundo é um trabalho feito há muitos anos.

“Hoje eu tô com 50 anos de idade e mais de 30 anos de carreira e sinto que o Pará está onde sempre deveria estar. Vamos manter nossa cultura sempre viva como fizemos no passado e estamos fazendo agora”, enfatizou a loira, que completou: “A nossa bandeira é vermelha, branca e com uma estrela azul linda! Pode vir forte que nós somos do norte”.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2024/15:30:28

