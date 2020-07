Ex-prefeito é condenado por usar dinheiro público em casas noturnas e motel

Ele foi condenado a três anos e quatro meses de reclusão em regime aberto (Foto:Reprodução / Arquivo Pessoal)

Rubens Sander Pontarolo, ex-prefeito de Imbituva (PR), foi condenado a três anos e quatro meses de reclusão em regime aberto por apropriação de dinheiro público em proveito próprio durante o mandato. A denúncia é do Ministério Público do Paraná. A promotoria de Justiça indicou que o réu cometeu o delito por, pelo menos, sete vezes. Ele usou verba do município para gastos incompatíveis com a função, como o pagamento de despesas pessoais em motel e casas noturnas. Ele foi prefeito de Imbituva entre 2009 e 2010.

A sentença determinou a inabilitação do réu por cinco anos para o exercício de cargo ou função pública. Além da perda de cargo ou função pública que esteja eventualmente exercendo quando houver o trânsito em julgado da decisão. Ainda cabe recurso.

Para cumprimento da sentença em regime aberto, Rubens deverá manter-se recolhido em sua residência durante o período noturno (das 22h às 5h) e nos feriados e fins de semana. Ele deve apresentar-se mensalmente em Juízo para informar e justificar suas atividades. O ex-prefeito não poderá se ausentar da comarca por mais de 15 dias sem prévia e expressa autorização judicial.

Redação Integrada com informações de Metrópoles

