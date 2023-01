Ex-presidiário é morto com cerca de 15 tiros enquanto comemorava saída da prisão, em Altamira

(Foto: Arquivo pessoal) – A Divisão de Homicídios da Polícia Civil em Altamira iniciou a investigação de um assassinato ocorrido na noite do último domingo (29).

A vítima, identificada como Guilherme de Castro Ramos, estava com um alvará de soltura expedido no mesmo dia.

Dois homens são suspeitos de cometer o crime, que aconteceu por volta de 19h30, quando Guilherme Ramos se encontrava em um bar localizado à Avenida Perimetral, no Bairro Sudam I. De acordo com testemunhas, dois homens armados entraram no ambiente e acertaram ao menos 15 tiros de arma de fogo contra ele, que morreu no local. Os suspeitos fugiram em uma motocicleta.

A Polícia Científica do Pará e a Polícia Militar com equipe do Corpo de Bombeiro Militar estiveram na cena do crime. Durante a perícia foi encontrado em um dos bolsos da vítima um alvará de soltura com a data do mesmo dia. Apesar de várias testemunhas oculares, a polícia teve dificuldade para coletar informações sobre as características dos assassinos.

A autoridade policial que investiga o caso por meio de inquérito criminal informou que a partir de segunda-feira (30) ouvirá em depoimento os familiares e pessoas próximas para tentar traçar uma linha de investigação que leve à autoria e motivação do homicídio. (Com informações do Correio de Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 31/01/2023/10:16:10

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...