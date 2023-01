Servidor cai em golpe e doa R$ 1,6 mil para falso ministro da Agricultura

(Foto: Reprodução) – Um servidor público do Ministério da Agricultura registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) denunciando ter sido vítima de um golpe financeiro no último dia 17.

Na ocasião, ele acabou sendo enganado por uma pessoa que se passou pelo ministro Carlos Fávaro, atual chefe da pasta, e transferiu R$ 1,6 mil para o criminoso.

Naquele dia, segundo a vítima — que terá a identidade preservada —, um homem ligou para o telefone fixo de uma área do ministério dizendo ser o assessor do novo Ministro da pasta, Carlos Fávaro. O criminoso perguntou pelo responsável do setor, mas, uma vez que o superintendente não estava, a vítima assumiu a ligação.

De acordo com a ocorrência, no primeiro momento, o interlocutor se apresentou como José Carlos e perguntou se havia algum posto avançado na cidade de Luziânia (GO), pois precisava que alguém levasse certa quantia em dinheiro ao local por conta de um velório que ocorria lá.

Como não há posto ou servidor na região, o suposto assessor perguntou se era possível transferir o dinheiro para uma pessoa que estaria no enterro, a qual quitaria a dívida.

“Como não tínhamos tido contato ainda com novo ministro, não o conhecemos pessoalmente e não tínhamos como averiguar a veracidade”, comenta.

Acreditando no enredo e sem conseguir checar a situação, o servidor deu sequência à conversa e constatou que o criminoso conhecia bem o funcionamento do ministério e as pessoas que nele trabalham. O golpista chegou a fornecer nomes que reforçaram a história.

“Ele pediu para enviar R$ 2.600 para uma pessoa. Eu fiquei meio desconfiado, mas ainda assim enviei R$ 1.600, ainda acreditando, em partes, ser realmente o ministro.

Passou um tempo que enviei e ele me ligou e mandou mensagem perguntando o porquê de eu não ter enviado o valor total. Respondi que tinha dado um problema na minha conta e que para esta pessoa eu não conseguiria enviar mais. Então, ele me passou nome e conta de outra pessoa. Foi aí que percebi que tinha caído em um golpe”, relata.

O servidor ainda tentou pedir o dinheiro de volta, mas foi bloqueado pelo golpista.

Nesta segunda-feira (30), o número de telefone que teria contatado a vítima do golpe já aparecia no WhatsApp com foto de outra pessoa: o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), Eduardo Nery.

O que dizem os envolvidos

A reportagem tentou entrar em contato com o número de telefone que teria sido usado para o golpe, mas a ligação saiu na caixa postal antes de chamar.

O Metrópoles também procurou o Ministério da Agricultura e a ANTAQ para saber se os órgãos tinham ciência dos fatos. Conforme a Agência, o diretor Eduardo Nery soube do uso indevido de sua imagem, e, por esse motivo, a ANTAQ fez um comunicado para informar sobre a situação.

“A ANTAQ alerta que o número em questão não pertence ao diretor da autarquia e pede que o destinatário bloqueie o contato e o denuncie às autoridades competentes”, diz a nota.

Já o Ministério publicou nota no site oficial da pasta nesta tarde.

“Uma pessoa tem se passado pelo ministro Carlos Fávaro e, por meio de ligação telefônica, tem aplicado golpes por meio dos quais solicita dinheiro para ajuda financeira a terceiros”, alerta.

“O Ministério reitera que o ministro Carlos Fávaro nunca autorizou qualquer pessoa a pedir o que seja em seu nome. As providências necessárias já foram tomadas junto à Polícia Federal, a quem caberá a investigação do fato”, conclui a nota. (Com informações do Metrópoles).

