PRF apreende carga ilegal de madeira que saiu de Alta Floresta e seria levada a São Paulo

A ação da Polícia Rodoviária Federal foi registrada, esta manhã, em Rondonópolis e resultou na apreensão de uma carga ilegal de madeira proveniente de Alta Floresta e que tinha como destino final Penápolis, em São Paulo. A equipe fazia fiscalização quando realizou a abordagem.

Inicialmente, o condutor informou que estava carregando de Rondônia para Santa Catarina. Foi solicitado que colocasse o veículo na balança rodoviária. O peso bruto aferido foi de mais de 86,4 mil quilos, mas o limite legal para a combinação de veículos é de 77,7 mil (considerando tolerância de 5% para peso em balança.

Assim, foi lavrado auto de infração para o excesso de peso (mais de 8,7 mil quilos). Além disso, o peso líquido da carga foi de 61,6 mil quilos, divergindo do peso apresentado no Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, de 49,5 mil. Segundo a PRF, com isso configurou-se possível crime ambiental. Concluiu-se ainda que houve excesso volumétrico de madeira transportada em relação ao quantitativo descrito no DOF, divergência que invalida o documento.

De acordo com a PRF, a empresa emissora da DOF e o transportador/condutor do veículo foram enquadrados no crime de “transportar, adquirir, vender madeira sem licença válida”. O veículo e a carga foram encaminhados à secretaria municipal de Meio Ambiente, onde permanecerão à disposição do juízo para providências cabíveis.

Redação Só Notícias (foto: assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 30/03/2022/08:04:27

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...