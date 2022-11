Ex-presidiário pula de laje e cai em cima de pontas de estacas em Marabá

(Foto:Reprodução) – Na noite deste domingo (15), o ex-presidiário, Jango Barros do Nascimento, 38 anos, avistou uma viatura da Polícia Militar, e empreendeu fuga, próximo ao Bairro Canaã, conhecido popularmente como “Vila do Rato”, no Núcleo Marabá Pioneira, em Marabá, no sudeste do Pará.

De acordo com a PM, durante a fuga, Jango Nascimento sacou uma arma de fogo e disparou contra a guarnição, mas houve revide. Na tentativa de escapar do cerco policial, o suspeito subiu em uma laje de cerca de 4 metros de altura, pulou e levou azar.

Na queda, o elemento caiu em cima de várias pontas de estacas e se feriu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e removeu o ferido para o Hospital Municipal de Marabá (HMM), mas ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito em decorrência das lesões provocadas pela queda. Ele estava usando uma tornozeleira eletrônica e cumpria a pena em liberdade.

Na posse de Jango Nascimento, a PM apreendeu 26 “petecas de crack”; 1 arma de fabricação caseira (calibre 38) e 3 munições. O material e a droga foram apresentados na 21ª Seccional Urbana. Já o corpo do sentenciado foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O bandido era natural de Belém, porém morava no Bairro do Amapá em Marabá. (Com informações do Portal Debate).

