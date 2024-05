Exército Brasileiro abre oportunidade para Processo Seletivo

O Processo Seletivo para militar temporário abrange os níveis superior, médio/tecnológico e fundamental. – (Foto:Paulo Pinto/Agência Brasil).

Entre os dias 30 de abril e 15 de maio, estão abertas as inscrições para o processo seletivo destinado àqueles que desejam integrar o serviço militar técnico temporário nos estados do Pará, Amapá e Maranhão. As inscrições são gratuitas.

Para concorrer à vaga de oficial, o profissional precisa possuir, no mínimo, graduação e, no máximo, 40 anos de idade. Para ser sargento, é necessário ter o nível médio e/ou técnico. E para cabo, é exigido o ensino fundamental e/ou curso profissionalizante da área que o habilite à inscrição. Todos os cursos devem ser reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Os interessados devem acessar o site da 8ª Região Militar para consultar os editais, que incluem as fases, datas dos processos e as áreas de interesse das Organizações Militares Subordinadas ao Comando Militar do Norte nos três estados.

Durante o processo seletivo, não há por parte do Exército Brasileiro obrigatoriedade de convocação de todas as especialidades previstas nos editais de convocação ou compromisso quanto à incorporação dos inscritos. A aprovação assegura apenas a expectativa de direito à designação e incorporação. A efetiva contratação é condicionada à existência de vaga.

Processo Seletivo NPOR

A inscrição para o Processo Seletivo Simplificado para incorporação no Estágio de Instrução e de Preparação para Oficiais Temporários (EIPOT) vai até a próxima quarta-feira, dia 1º de maio. Este processo se aplica a profissionais com ensino de Nível Superior, integrantes da Reserva de 2ª Classe (R/2), oriundos dos Centros/Núcleos de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR/NPOR).

A 8ª Região Militar, com sede em Belém (PA), é responsável pelo processo. O Aviso de Convocação se aplica exclusivamente aos Oficiais e Aspirantes a Oficial R/2 da Arma de Infantaria (9 vagas), do Serviço de Intendência (4 vagas) e do Quadro de Material Bélico (1 vaga), e se enquadra no Serviço Militar Temporário.

Escola de Saúde

Para quem deseja seguir a carreira militar, estão abertas as inscrições para o Concurso de Admissão 2024 para os cursos de formação de oficiais do serviço de saúde (CFO/SSau), do quadro complementar (CFO/QC) e do quadro de capelães militares (CFO/QCM).

A Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEx), localizada na cidade de Salvador, BA, é o estabelecimento de ensino militar do Exército responsável por selecionar e preparar os profissionais graduados nas diversas áreas de interesse do Exército Brasileiro para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde (CFO/SSau), no Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar (CFO/QC) e no Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Capelães Militares (CFO/QCM).

A seleção é feita anualmente, por meio de concurso de admissão de âmbito nacional, no qual são oferecidas vagas para diversas áreas do conhecimento (administração, biblioteconomia, contabilidade, direito, enfermagem, informática, magistério, veterinária, capelão católico, capelão evangélico, medicina com e sem especialidades, odontologia com especialidades, farmácia, entre outras), tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino, sem distinção.

No total, são 200 vagas disponíveis e os candidatos devem seguir critérios básicos para a inscrição:

Ser brasileiro nato, ambos os sexos;

Para oficiais do Quadro Complementar, Dentistas, Farmacêuticos e Médicos sem especialidade, possuir idade de, no máximo, 32 (trinta e dois) anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula;

Para Médicos especialistas, possuir idade de, no máximo, 34 (trinta e quatro) anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula;

Para Capelães Militares, possuir idade de, no mínimo 30 (trinta) e no máximo 40 (quarenta) anos, completados até a data de encerramento do CFO/QCM;

Ter concluído ou estar cursando (no ano da inscrição) o curso de graduação no ensino superior cuja vaga foi disponibilizada para concurso;

Outras condições descritas no edital do concurso de admissão;

As inscrições para o concurso de admissão vão até o dia 14 de junho e são feitas pela internet no site.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/05/2024/06:31:56

