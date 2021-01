MP Eleitoral pede ao TSE cassação do governador do PA por abuso de meios de comunicação e uso de fake news

(Foto: Reprodução / Agência Pará) – Helder Barbalho disse que este assunto já foi apreciado pelo TRE do Pará, que julgou não existir irregularidade.

O Ministério Público Eleitoral no Pará enviou na última segunda-feira (25) ao Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, o pedido de cassação do governador do estado, Helder Barbalho (MDB), e do vice-governador, Lúcio Vale (PL). O MP acusa a chapa de abuso de poder econômico e utilização indevida dos meios de comunicação social na campanha eleitoral de 2018, inclusive com a disseminação de fake news.

O MP eleitoral pediu a decretação de inelegibilidade, por oito anos, do governador, do vice-governador, e de sócios, proprietários e dirigentes do Grupo RBA – Rede Brasil Amazônia de Comunicação, entre os quais está o senador Jader Barbalho do MDB do Pará.

Além de privilégio à chapa de Helder Barbalho nos veículos da RBA e da divulgação apenas de notícias negativas sobre o candidato adversário, Márcio Miranda (DEM), o Ministério Público Eleitoral acusa a chapa por divulgação de propaganda em dia de votações, o que é crime eleitoral, além de usar ilegalmente o sistema de Justiça Eleitoral como parte da estratégia para disseminação de fake news.

TRE rejeitou denúncia

Em nota, a assessoria de Helder Barbalho disse que este assunto já foi apreciado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que julgou não existir irregularidade, e que ele espera que essa decisão seja confirmada pelo TSE

Já o senador Jader Barbalho informou que não é proprietário, sócio ou dirigente da RBA, e reforçou que a denúncia quando apresentada ao TRE do Pará foi rejeitada por unanimidade.. O G1 e a TV Liberal também aguardam posicionamento do Grupo RBA e ainda aguardamos o posicionamento.

Por G1 PA — Belém

27/01/2021 13h16

