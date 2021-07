Exercito inaugura monumento em homenagem aos trabalhadores que morreram durante a execução rodovia Cuiabá-Santarém em Novo Progresso-PA

(Foto:Crédito: 1º Sgt Sionir) – Solenidade no Pará celebra 45 anos da implantação da rodovia Cuiabá-Santarém.

“O Monumento está localizado as margens da rodovia BR 163 , lado esquerdo sentido Novo Progresso/Santarém, aproximadamente 28 quilômetros da cidade de Novo Progresso sudoeste do Pará”.

*Uma solenidade realizada em Novo Progresso na última quarta-feira, 21, celebrou os 45 anos da implantação da rodovia Cuiabá-Santarém, parte da BR-163 construída pelo Exército Brasileiro. A cerimônia contou com a participação de militares e civis que atuaram no início da execução das obras, há 50 anos, e foi marcada pela inauguração de um monumento em homenagem aos trabalhadores que morreram durante a execução da obra.

O marco simbolizou ainda o chamado encontro dos batalhões, ocasião em que as equipes do 8º Batalhão de Engenharia de Construção (que partiram de Santarém-PA) e do 9º Batalhão de Engenharia de Construção (que partiram de Cuiabá-MT) atingiram o mesmo ponto, definindo no terreno o traçado da rodovia.

O Comandante do Exército Brasileiro, General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ressaltou a importância da solenidade. “Isso é um marco para homenagear a engenharia militar brasileira. Queria agradecer a honra de poder, como Comandante do Exército, presenciar a emoção que vemos no semblante de cada veterano dessa obra”.

Antigo Comandante do Exército, o General de Exército Enzo Peri destacou que as obras superaram expectativas. “Nós que participamos da construção da estrada, tínhamos a nítida noção de que ela seria um fator indiscutível de progresso. Mas muitos de nós não pensávamos que tudo acontecesse tão depressa. Achávamos que iria demorar mais. Foi uma vibração muito grande ver o resultado”.

Chefe do Departamento de Engenharia e Construção (DEC), o General de Exército Júlio César Arruda salientou o significado do monumento. “Esperamos que ele sempre seja um ponto de referência, de visita, de orgulho para todos nós de Engenharia e de quem doou seu suor, seu sangue”.

Presenças

Também participaram da solenidade o Chefe do Estado-Maior do Exército, General de Exército Amaro; o Chefe do Departamento de Ensino e Cultura do Exército, General de Exército Novaes; o Comandante Militar do Norte, General de Exército Negraes; os antigos Chefes do DEC, General de Exército Avena e General de Exército Ferreira; e demais autoridades.

Fonte: Exército Brasileiro em 25 de julho de 2021

