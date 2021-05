Corpo de fotógrafo morto por traficantes após pedir silêncio para a filha dormir é sepultado em Niterói

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Disque-denúncia divulga cartaz para informações que levem aos autores do assassinato do fotógrafo — Foto: Reprodução/ Disque-denúncia

Segundo o relato da esposa de Thiago, após uma primeira reclamação dela aos criminosos, o marido foi até eles para reforçar o pedido. Foi quando a mulher contou ter ouvido um disparo e encontrou Thiago caído no quintal de casa com um tiro na cabeça.

“Sem palavras para descrever a tristeza e a revolta de como você partiu! Vá com Deus Freitas, que papai do céu te receba de braços abertos”, afirmou uma das mensagens.

Thiago foi assassinado no sábado (15) por traficantes de drogas da Favela Santo Cristo, Zona Norte da Cidade. A esposa de Thiago contou à polícia que o marido saiu de casa para pedir aos traficantes que diminuíssem o barulho porque a filha do casal, de apenas cinco anos, não conseguia dormir.

O corpo do fotógrafo Thiago Freitas de Souza, de 32 anos, morto em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, foi enterrado nesta segunda-feira (17) às 14h no Cemitério Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição.

