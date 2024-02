A mostra segue em cartaz na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás e pode ser visitada gratuitamente (Foto:Reprodução)

Quem ainda não visitou a exposição “Para além das margens”, na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, tem ainda este mês de fevereiro para conferir o trabalho de grandes nomes da fotografia nacional e internacional, como Elza Lima, Christian Knepper, Marcel Gautherot, Pierre Verger, Ronney Alano e Walter Firmo.

A mostra que já encantou púbicos dentro e fora do país, como em Dubai, Belo Horizonte e São Luís, se despede do território paraense após oito meses em cartaz no hall da Casa da Cultura. Uma programação imperdível para o público estudantil nesse período de volta às aulas, assim como para toda a comunidade.

Desenvolvida pelo Instituto Cultural Vale e com curadoria e direção de Gabriel Gutierrez, a exposição faz um panorama sobre a relação entre comunidades e a paisagem em que estão inseridas, em cotidianos moldados pela interação com as águas dos rios, mares e mangues de diferentes regiões do país.

A visitação acontece de segunda a sábado, das 8h às 19h, exceto domingos e feriados. Grupos interessados em conhecer a mostra podem ligar ou enviar mensagem para o número (94) 99220-3451. A Casa da Cultura fica localizada na Rua Esmeralda, 141, bairro Nova Canaã II.

Serviço

O quê? Exposição “Para além das margens” celebra o cotidiano brasileiro

Quando? Visitação este mês de fevereiro, de segunda a sábado, das 8h às 19h. Entrada gratuita!

Onde? Hall da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, localizada na Rua Esmeralda, nº 141, bairro Nova Canaã II

Quem pode participar? Toda a comunidade

Ficou com dúvida? Pode ligar para o número (94) 99220-3451

Sobre a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

Criado e mantido pela Vale, o espaço integra o Instituto Cultural Vale. A Casa da Cultura desempenha papel de guarda e registro do acervo histórico do município, e de difusor cultural na região. Nesse sentido, promove exposições, exibições de filmes, clubes de leitura, contação de histórias, espetáculos de música, dança, circo e teatro, além de manter uma escola de música, dança e teatro, onde crianças e jovens têm a oportunidade de participar, de forma gratuita, de aulas de ballet clássico, teatro, canto, violão, flauta doce, musicalização e percussão tradicioInstituto Cultural Valenal paraense.

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa. Nos anos de 2020-2022, o Instituto Cultural Vale patrocinou mais de 600 projetos em mais de 24 estados e no Distrito Federal. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org

