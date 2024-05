PRF apreende em Tocantins madeira que saiu do Pará e pode ser de árvore ameaçada de extinção na Amazônia

PRF apreende em Guaraí (TO) madeira que pode ser de árvore ameaçada de extinção na Amazônia –

Uma carga de madeira, entre 30 e 40 metros cúbicos acabou sendo apreendida em Guaraí pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta última terça-feira, 07 de maio. O produto vegetal estava escondido em meio a uma carga de minério bruto e pode ser de uma espécie ameaçada de extinção na Amazônia.

Segundo as informações da PRF, a carreta abordada teria saído do município de Marabá (PA) e tinha como destino a cidade de Divinópolis (MG). Questionado, o motorista do veículo de carga informou que não possuía a documentação fiscal relacionada a madeira, apresentando apenas a nota fiscal do minério bruto.

Pode ser o raro “acapu”

A suspeita é de que a madeira apreendida seja da espécie “acapu”, de nome científico “Vouacapoua Americana Aublet”. Presente em poucos locais do Estado do Pará, a árvore possui crescimento lento e pode chegar a até 40 metros de altura. Os poucos exemplares que restam podem ser vistos no litoral do Estado.

Protegida desde 2014

O “acapu” é protegido por lei desde 2014, tendo sua comercialização proibida no país. Nem mesmo exemplares de manejos florestais podem ser derrubados, porém a madeira firme é muito cobiçada por grandes produtores rurais, que insistem no seu uso como meros palanques de cerca, devido à alta durabilidade.

Fonte: Guaraí Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/05/2024/14:33:09

