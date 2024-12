Falso pai de santo é preso após estuprar mulheres e pôr a culpa em ‘Zé Pilintra’

Suspeito foi levado para a Deam, em Ananindeua (Reprodução)

De acordo com relatos, o suspeito teria utilizado a religião de matriz africana para aliciar suas vítimas, cometendo abusos sexuais durante supostos rituais

Um homem de 51 anos que se dizia pai de anto foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (19), em Belém, acusado de estuprar ao menos seis vítimas, entre elas menores de idade. As investigações iniciaram após denúncia feita por uma das vítimas na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

A prisão tem caráter preventivo enquanto durarem as investigações, informou a Polícia Civil. De acordo com relatos, o suspeito teria utilizado a religião de matriz africana para aliciar suas vítimas, cometendo abusos sexuais durante supostos rituais. Ao todo, seis vítimas já registraram boletins de ocorrência, quatro na Deam e outras duas, referentes às menores de idade, na Delegacia Especializada no Atendimento a Criança e ao Adolescente (Deaca), em Ananindeua.

Entre as vítimas que registraram denúncia contra o falso pai de santo, uma afirmou ter sido estuprada por ele dos 12 aos 17 anos. Em outro relato, uma das vítimas disse que foi estuprada após o falso babalorixá a convidar para um ritual. Ao chegar no local, o homem estava sozinho e teria tentado forçá-la a realizar sexo oral nele. Após tentar resistir, o homem começou a se masturbar até ejacular em seus pés, contou a vítima.

“Memória fraca”

Ao ser confrontado pela vítima no final do alegado ritual, o falso pai de santo disse não ter lembranças do ocorrido, pois, segundo ele, estaria “aparelhado” por ‘Seu Zé Pilintra’, tentando se esquivar da acusação ao responsabilizar uma entidade bastante conhecida da chamada linha da esquerda da Umbanda.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido na residência do suspeito, que não ofereceu resistência durante a ação dos agentes. O inquérito segue em andamento. A Polícia Civil informou à reportagem que o suspeito preso está sendo investigado por estupro em concurso material com estupro de vulnerável continuado. A Polícia Civil solicitou perícias e ouve testemunhas para apurar o caso.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/12/2024/11:54:46

