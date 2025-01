Início da temporada de futebol no Pará coincidirá com o aniversário de 409 anos de Belém | PA

O jogo será realizado no Estádio Mangueirão, em Belém | Foto: Divulgação/Agência Pará

O jogo decisivo que abre a temporada será entre Paysandu (Campeão Paraense de 2024) e Tuna Luso Brasileira (Campeã da Copa Grão Pará).

O Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença (Mangueirão) se prepara para receber a primeira grande competição da temporada de 2025: a Super Copa Grão Pará. O jogo decisivo será entre Paysandu (Campeão Paraense de 2024) e Tuna Luso Brasileira (Campeã da Copa Grão Pará). A final será disputada no domingo (12/01), às 17h, data que se comemora o aniversário de 409 anos da cidade de Belém. A competição é realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e conta com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

O confronto abre o calendário do futebol profissional do estado e a secretária em exercício da Seel, Ana Paula Alves, ressalta a preparação do Mangueirão para o clássico paraense. “Estamos preparados e animados para a temporada que se inicia. Um ano com grandes eventos para o nosso público amante do esporte, e estamos abrindo a temporada no Mangueirão com essa grande final da Super Copa Grão Pará, entre Paysandu e Tuna Luso. Data essa que se comemora o aniversário da capital paraense, será uma festa linda para todos que estiverem presentes”, disse a secretária em exercício.

Calendário das equipes – Tanto o Paysandu quanto a Tuna Luso têm o calendário cheio em 2025. Além da Super Copa Grão-Pará, o lobo da Curuzu e a Águia do Souza vão disputar o Parazão, a Copa Verde e a Copa do Brasil. Os bicolores disputam ainda o Campeonato Brasileiro da Série B, enquanto os cruzmaltinos, a Série D, ambos em abril.

Super Copa Grão Pará

A competição tem o objetivo de fomentar o acesso a títulos, além de democratizar a disputa, ampliar o calendário oficial e qualificar em âmbito competitivo o começo de ano de todas as equipes participantes da elite do campeonato do Estado.

A partida será em jogo único, caso ocorra empate no tempo normal, o campeão será definido nas disputas de pênaltis. Esta é a segunda edição da Supercopa Grão-Pará, que teve o Águia de Marabá como campeão em 2024.

Os ingressos estão sendo vendidos de forma presencial nas Lojas Lobo e on-line, no ingressosa.com, sendo arquibancada lado B, no valor de R$ 50 e R$ 120 as cadeiras. A Tuna não informou até o momento os locais de vendas. Após a disputa da final, Paysandu e Tuna focam as atenções para o Campeonato Paraense, competição na qual a dupla vai estrear no domingo (19/01).

