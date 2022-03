Família pede ajuda para localizar homem que agrediu a ex-companheira que está em estado grave de saúde.

Jose Felix Osmarini (FotoRede Sociais) – Um homem de 33 anos continua sem paradeiro após agredir a companheira que foi internada com traumatismo craniano em Novo Progresso.

Amigos e familiares de Marlene Lima Paixão, divulgaram fotos e pedem ajuda para quem souber do paradeiro avisar a polícia, ele está sendo procurado, após a família denunciá-lo por violência doméstica.

Segundo familiares e conforme a ocorrência José Felix Osmarini de 33 anos, na noite do dia 1 de março de 2022, por volta das 23h30min, agrediu a Senhora Marlene Lima Paixão de 51 anos, com pauladas na cabeça, a vítima pediu por socorro e caiu desmaiada em frente sua casa, o acusado se evadiu do local e não foi mais visto. Conforme relatos da neta da vítima, tinha a um ano um relacionamento conturbado a três meses viveram juntos, ela pôs fim ao relacionamento; por sua vez Jose Felix Osmarini não aceitava e nesta noite ele esteve na casa sendo mandado embora pela vítima, com isto ele a agrediu brutalmente, disse.

A polícia foi acionada ao chegarem ao local, o suspeito já havia fugido e restava a vítima e vizinhos.

Estado de Saúde

Marlene Lima Paixão, teve traumatismo craniano grave, foi internada no Hospital Municipal nesta quinta-feira, 3 de março de 2022, foi transferida em estado grave de aeronave para Hospital Regional em Itatuba.

Justiça

Amigos e familiares da vítima pedem ajuda para encontrar o agressor, Jose Felix Osmarini de 33 anos, divulgaram fotos nas redes sociais e pedem para quem souber do paradeiro avisar a polícia ou entrar em contado.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/03/2022/15:45:37

