Mulher tem traumatismo craniano após ser espancada pelo companheiro em Novo Progresso

(Foto: Ilustrativa) — Está internada em estado grave, com traumatismo craniano, no Hospital Municipal de Novo Progresso, uma mulher, de 32 anos, espancada pelo companheiro.

M.L.P de 51 anos, foi socorrida pelo SAMU, por volta das 02h00min desta quarta-feira, 2 de março de 2022, no bairro Tom Alegria 3, ela foi encontrada caída em frente à sua casa com várias lesões na cabeça.

Conforme informação do enfermeiro Everton do HMNP, a vítima vai ser transferida devido à gravidade do ferimento, muitas lesões na cabeça, informou ao Jornal Folha do Progresso.

O suspeito não foi encontrado ele ainda é procurado pela polícia.

Por: Jornal Folha do Progresso em 02/03/2022/12:05:41

