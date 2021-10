Família sequestra dono de sítio e exige transferência de propriedade rural em MS

Suspeito de envolvimento no crime foi preso — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Dono de sítio na cidade de Coxim, a 257 km de Campo Grande, homem, de 65 anos, viveu momentos de pânico durante sequestro relâmpago, no início da manhã desta terça-feira (19). Conforme a Polícia Civil, três pessoas de uma mesma família foram responsáveis por capturar a vítima e exigir a transferência de uma propriedade rural para o nome de um dos autores.

“Foi levantado que vítima tinha uma disputa por essa propriedade rural na justiça e acabou ganhando a ação. Pai, mãe e filho pegaram o senhor e queriam que ele transferisse a propriedade em cartório. Com isso, foi identificado o crime de extorsão mediante liberdade da vítima, o famoso sequestro relâmpago”, destaca o delegado Felipe de Oliveira Paiva.

Ainda de acordo com o delegado, logo após conhecimento do sequestro, policiais receberam informações do endereço do morador envolvido na disputa judicial, localizado na Rua Minas Gerais, no Bairro BNH.

No local, as equipes localizaram o veículo da vítima, uma caminhonete de cor branca. O dono da propriedade rural disputada também estava na casa.

“Primeiro, pai e filho abordaram a vítima, com uma arma de brinquedo, e exigiram que ele entrasse em outra caminhonete. Dentro do carro estava um ex-policial militar, armado com revolver calibre .38, contratado para a ação. Já na casa, eles estavam negociando com a vítima, inclusive já em posse de documentos necessários para a transferência”, revela Paiva.

Investigações apontam que a intenção da família era seguir até o município vizinho de Rio Verde, onde a transferência seria feita em cartório. Aos policiais, o idoso sequestrado relatou ter sido ameaçado a todo momento, caso não cumprisse com as ordens de transferência.

As três pessoas da mesma família, casal de 76 e 56 anos, também o filho, de 34, foram presos por extorsão. Além de responder pelo mesmo crime, o pm aposentado, de 71 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

Arma de fogo e simulacro apreendidos com suspeitos pelo crime — Foto: Polícia Civil/Divulgação

