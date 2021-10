Homem é preso suspeito de agredir e tentar atear fogo na própria esposa em Moraes de Almeida

(Foto:Reprodução) – Um homem identificado como Hery Coelho Prata, de 31 anos, foi preso pela Polícia Militar do Distrito de Moraes de Almeida, suspeito de violência doméstica contra sua esposa, a senhora das iniciais S. S. S, de 20 anos, na tarde desta segunda-feira (18).

Segundo relato policial, Hery teria agredido sua companheira no quarto da mesma, desferindo vários chutes e socos no rosto da vítima, o agressor ainda tentou furar a vítima com um garfo e depois disso ainda jogou um álcool na mesma e tentou acender um isqueiro, mas não conseguiu êxito na tentativa.

O suspeito ainda ameaçou a vítima, afirmando que ia matá-la e também toda sua família caso fosse denunciado. A vítima não se intimidou com a ameaça e realizou a denúncia contra o acusado. De posse das informações os policiais militares fizeram algumas diligências e conseguiram encontrar o suspeito escondido no bar e realizaram a prisão do rapaz. Posteriormente, Hery foi apresentado as autoridades policiais para serem tomadas as devidas providências

Com informações /Plantão 24 Horas News

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...