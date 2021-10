Recém nascido é encontrado morto em saco de lixo às margens de estrada em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“É uma notícia triste. Mesmo com anos de experiência dentro da polícia, ficamos abalados ao se deparar com uma situação assim”, disse o delegado de Poconé, Mauricio Maciel. Ainda segunda a polícia, a suspeita é que o bebê foi retirado na última semana de gravidez, pois havia “sinais de parto”.

Um bebê recém nascido foi encontrado morto às margens de uma estrada no Bairro São Judas, em Poconé , 104 km de Cuiabá, nesta terça-feira (19). O bebê, ainda com o cordão umbilical, estava embrulhado em um saco de lixo.

