Festival da Maria Pretinha celebra Marujada de Quatipuru, festividade com 187 anos de tradição no Pará; conheça

A festa da Marujada de Quatipuru, cidade no nordeste do Pará, é considerada uma das mais antigas manifestações populares do Pará, com origem em 1838. Pela 19ª vez, o Festival Maria Pretinha, que inicia neste sábado (28), celebra a tradição de Quatipuru.

No município, a Marujada é uma mistura de costumes e práticas de origem africana combinadas com a devoção ao Santo Preto católico São Benedito.

Com 187 anos de existência, a celebração possui características únicas como a chamada “dança do peru”, a presença dos mascarados e músicas cantadas em forma de “repente” (letras feitas de improviso durante a festividade), embaladas pelos toques dos tambores com carimbó, mazurca, retumbão, valsa, peru, xote, chorado, entre outros ritmos.

A Marujada de Quatipuru começou no último dia 18 de dezembro e foi até esta sexta-feira (27). A partir deste sábado (28), a animação continua com o Festival, que vai até o dia dois de janeiro de 2025.

Realizado pela irmandade de Maria Pretinha, o Festival Maria Pretinha trará shows de carimbó, brega e guitarrada, totalizando 23 atrações.

“Uma amostra da diversidade e riqueza cultural do nordeste paraense, em homenagem a São Benedito, celebrando o ano que passou e dando boas vindas ao novo ano”, pontuou a organização do Festival.

Em 2024, também estão sendo feitas gravações para o longa-metragem da Marujada de Quatipuru, com previsão de estreia para o primeiro semestre de 2025. A ideia é promover a diversidade de linguagens estéticas das expressões culturais típicas do Pará.

Confira a programação completa:

📅 28/12

15h Cortejo das Marujadas – Saída no Bairro Novo

18h Levantação do Mastro – Terreirão do Camarão

21h Ensaio da Marujada com Grupo Raio de Sol

23h Carimbó Santa Terezinha

00h Dilson José

01h Aparelhagem Fantástico São Jorge

📅 29/12

20h Ensaio da Marujada com Grupo Raio de Sol – Terreirão do Camarão

22h Ayrton Gomes

23h Fantástico São Jorge

📅 30/12

20h Ensaio da Marujada com Grupo Raio de Sol – Terreirão do Camarão

22h Marquinho Rocha

23h Fantástico São Jorge

📅 31/12

19h Ensaio da Marujada com Grupo Raio de Sol – Terreirão do Camarão

22h Mestre Curica – Palco da Orla, ao lado do Coreto

01h Mestra Cristina – Terreirão do Camarão

02h Fantástico São Jorge

📅 01/01

07h Ladainha de São Benedito – Terreirão do Camarão

09h Café da manhã das Marujas – Espaço da dona Tici

12h Almoço pra comunidade – Terreirão do Camarão

14h Início dos shows de Carimbó

20h Ensaio da Marujada com Grupo Raio de Sol

22h Fantástico São Jorge

📅 02/01

12h Apresentação das Marujas – Saída Terreirão do Camarão

14h Encontro com os Mascarados – Bairro do Guilhermão

17h Derrubada dos mastros – Terreirão do Camarão

20h Raízes Latinas

21:30h Mestra Cristina

22:30h Robert Costa

23h Fantástico São Jorge

