Fibras óticas são atingidas em incêndio no Mato Grosso e afetam provedores de internet no Pará

(Foto por: Reprodução Facebook) – As constantes queimadas registradas nos últimos dois dias em Itaúba e Nova Santa Helena no Mato Grosso, tem causado muitos transtornos. A Fibra sai da cidade de Sinop (MT), e fornece comunidades e cidades na região em torno da BR 163 desde divisa do estado do Mato Grosso até a cidade de Novo Progresso, ao menos três provedores foram prejudicados no Pará.

Conforme divulgou o Portal Nortão On line de Peixoto Azevedo no Mato Grosso, fogo se aproxima de fazendas,destruindo cercas e currais e ainda de casas e propriedades, sem contar que provoca intensa fumaça que atrapalha a visibilidade do trânsito.

Se não bastasse esses problemas, cidades como Colíder tem ficado sem internet, praticamente incomunicáveis, uma vez que o fogo atingiu cabos de fibra ótica e afetou os provedores de internet.

O problema das fibras vem sendo registradas na altura do Castanhal. Equipes de bombeiros estão por lá para combater o fogo que já queimou mais de um km de fibras óticas, afetando todos os provedores de internet da região Norte.

Com informações e o Fotos Nortão On Line.

