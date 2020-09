12ª Olimpíada de História está com inscrições abertas até 7 de setembro

A competição conta com sete fases com duração de uma semana cada

A 12ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) recebe inscrições até o dia 7 de setembro. Podem participar estudantes do 8º e 9º anos do fundamental e de todas as séries do ensino médio de escolas públicas e particulares. São permitidas inscrições de equipes com até três estudantes de cada etapa de ensino, com a orientação de um professor. A inscrição pode ser realizada no site da competição.

Conforme a organização do evento, este ano a olimpíada contará com sete fases, tendo duração de uma semana cada, para os concorrentes responderam às perguntas ou realizarem as tarefas correspondentes. Outra novidade é que a plataforma da olimpíada foi adaptada para facilitar a navegação por celular, com possibilidade prova offline e usar a internet apenas para enviar as respostas.

“Sabemos que com a suspensão das aulas presenciais nas escolas há mais dificuldade dos alunos e professores se organizarem em equipes. No entanto, o que temos percebido é que nossos esforços de tornar a prova mais acessível e o engajamento dos participantes com a ONHB, não haverá impacto no número de inscritos”, comentou a coordenadora da ONHB Cristina Meneguello.

Segundo a coordenadora da prova, a competição é diferente da maioria das olimpíadas de ciências porque, ao invés de testar o que estudante já sabe, ela estimula que o participante busque o conhecimento.

A inscrição na ONHB tem o custo de R$ 58 por equipe de escolas públicas e R$ 118 por equipe de escolas particulares. No ano passado, participaram da competição 9.135 equipes de escolas públicas e 9.370 de escolas particulares. A última fase da ONHB 2020 será entre os dias 24 e 30 de outubro e a divulgação dos medalhistas está prevista para o dia 22 de novembro.

