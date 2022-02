Fifa anuncia Brasil x Argentina para nova data e pune CBF e AFA

(Foto:© Shutterstock) – O órgão que comanda o futebol mundial também anunciou punições às duas confederações

A Fifa anunciou nesta segunda-feira (14) a conclusão da investigação sobre o duelo entre Brasil e Argentina, disputado em setembro do ano passado, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, que foi interrompido pela invasão de agentes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no gramado da Neo Química Arena.

Segundo comunicado do Comitê Disciplinar da entidade, a partida deverá ser jogada novamente em horário e local a serem decididos pela Fifa.

O órgão que comanda o futebol mundial também anunciou punições às duas confederações envolvidas, CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e AFA (Associação do Futebol Argentino), além de gancho de dois jogos para os quatro atletas argentinos que infringiram as normas sanitárias de quarentena no Brasil.

Jornal Folha do Progresso em 15/0022022/11:19:29

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...