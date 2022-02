Uruará: Um morreu e outro ficou ferido a golpes de faca no km 140

(Foto:Reprodução) – Um homem morreu e outro ficou ferido na manhã desta segunda-feira, 14, em ataque a faca cometido por autor ainda desconhecido.

Segundo informações, o crime ocorreu por volta das 5 horas próximo a um bar da Vila do Distrito Alvorada, km 140, município de Uruará (PA).

As vítimas foram socorridas pelo SAMU e levadas para o Hospital Municipal de Uruará. Josimar José de Almeida, 39 anos, morreu a caminha do hospital, já Jacson Lima de Sousa, 27 anos, ficou hospitalizado sob observação médica. (As Informações são do Gazeta Real)

Josimar Almeida

Ainda segundo informações, um indivíduo armado com uma faca atacou os dois homens e fugiu em seguida tomando rumo ignorado. A motivação é desconhecida. Antes do crime acontecer teria havido uma confusão no bar onde as vítimas estariam bebendo.

Sobrevivente

A Delegacia de Polícia Civil informou que está apurando detalhes sobre o caso. Um inquérito será instaurado para investigar os crimes (tentativa de homicídio e homicídio). Ainda segundo a polícia, a vítima sobrevivente não sabe informar sobre quem desferiu os golpes de faca.

