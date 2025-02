Filhote de gato selvagem é resgatado em lavoura e recebe tratamento em clínica veterinária em MT

A filhote recebeu o nome de Buriti e foi levada para um centro de conservação. — Foto: Secom-MT

Animal foi resgatado na última terça-feira (28), em uma lavoura localizada em Gaúcha do Norte. Agora, o filhote segue sendo avaliado em Várzea Grande.

Um filhote de gato-palheiro foi resgatado em uma lavoura, em Gaúcha do Norte, a 595 km de Cuiabá, após ter sido encontrado por um trabalhador rural, na última terça-feira (28). De acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema-MT), o animal foi encaminhado para Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, e agora passa por avaliação veterinária.

A Sema informou que o animal é uma fêmea, tem cerca de 30 dias de vida e pesa por volta de 148 gramas. A filhote recebeu o nome de Buriti e foi levada para um centro de conservação.

Segundo informações da secretaria, o resgate aconteceu quando um funcionário da zona rural percebeu um gavião tentando capturar algo no chão, próximo ao trator em que trabalhava. Ao se aproximar, encontrou o filhote e o levou até a unidade da Polícia Militar de Gaúcha do Norte, que acionou a Sema.

O destino final de Buriti deve ser definido pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pelo manejo e preservação da espécie.

Agora, a filhote deverá ser encaminhada junto com outro gato-palheiro resgatado no final de 2024 em Rio Branco, a 361 km de Cuiabá. Esse segundo filhote, chamado de Pitomba, foi encontrado por uma moradora próximo à rodovia MT-339 e entregue à Polícia Militar de Proteção Ambiental. Até a definição do destino, Pitomba segue sob os cuidados de uma guardiã.

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/02/2025/15:12:50

